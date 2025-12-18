Сенат одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сенат Парламента Казахстана в двух чтениях одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", передает BAQ.KZ.
Документ запрещает размещение информации о пропаганде педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве, СМИ, телекоммуникационных сетях и на онлайн-платформах.
Как отметили в сенате, цель закона — защита прав детей.
Кроме того, закон вводит новые нормы в сфере архивного дела. Ограничен доступ к документам Национального архивного фонда и другим материалам, содержащим сведения о частной жизни, личной и семейной тайне физического лица, на срок 75 лет со дня создания документов.
После одобрения документ направлен на подпись президенту.
Ранее вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов пояснил, что поправки, касающиеся запрета пропаганды, не направлены против представителей ЛГБТ-сообщества.
По его словам, речь идёт о защите детей от навязывания определённых установок, а не о цензуре или запрете тем.
Самое читаемое
- Аэропорт Усть-Каменогорска оштрафован за монопольное завышение цен на топливо
- Прокуратура выявила нарушения в оплате труда преподавателей в ЗКО
- Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию
- Спустя 80 лет установлена личность девочки, погибшей при атомной бомбардировке Хиросимы
- Двое карагандинцев погибли при обрыве троса автокрана