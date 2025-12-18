Сенат Парламента Казахстана в двух чтениях одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", передает BAQ.KZ.

Документ запрещает размещение информации о пропаганде педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве, СМИ, телекоммуникационных сетях и на онлайн-платформах.

Как отметили в сенате, цель закона — защита прав детей.

Кроме того, закон вводит новые нормы в сфере архивного дела. Ограничен доступ к документам Национального архивного фонда и другим материалам, содержащим сведения о частной жизни, личной и семейной тайне физического лица, на срок 75 лет со дня создания документов.

После одобрения документ направлен на подпись президенту.

Ранее вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов пояснил, что поправки, касающиеся запрета пропаганды, не направлены против представителей ЛГБТ-сообщества.

По его словам, речь идёт о защите детей от навязывания определённых установок, а не о цензуре или запрете тем.