Сенат одобрил амнистию в Казахстане: кого освободят и кому сократят сроки

На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутаты одобрили Закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан", передает корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлан Бекназаров, документ разработан по инициативе депутатов Парламента в связи с объявлением Президентом Казахстана уголовной и административной амнистии по случаю принятия новой Конституции.

По его словам, основной целью закона является проведение единовременного акта гуманизма, направленного на смягчение наказания для отдельных категорий лиц, совершивших уголовные и административные правонарушения.

Кто сможет выйти на свободу

Согласно закону, от уголовной ответственности или основного наказания будут освобождены лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, а также лица, совершившие преступления средней тяжести, если они не повлекли причинение ущерба, ущерб был полностью возмещён либо по делу не предъявлен гражданский иск.

Кроме того, освобождение от наказания предусмотрено для осужденных за преступления средней тяжести, не имеющих отрицательной степени поведения и которым осталось отбывать наказание не более одного года.

Кому сократят сроки

Для остальных осужденных за преступления средней тяжести срок неотбытой части наказания будет сокращён наполовину.

Закон также предусматривает сокращение сроков наказания для отдельных категорий осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Размер сокращения будет зависеть от тяжести преступления, поведения осужденного и факта возмещения причинённого ущерба.

На кого амнистия не распространяется

При этом амнистия не распространяется на лиц, осуждённых за террористические, экстремистские и коррупционные преступления, преступления в составе организованных преступных групп, пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, рецидивистов, лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, а также заочно осуждённых.

"Таким образом, закон сохраняет принцип неотвратимости ответственности за тяжкие и общественно опасные деяния", – отметил Бекназаров.

В Казахстане впервые проведут административную амнистию

Отдельным блоком предусмотрена административная амнистия, которая, как подчеркнули в Сенате, проводится впервые в истории независимого Казахстана.

Она предусматривает освобождение граждан, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей и юридических консультантов от административных штрафов, не исполненных на момент вступления закона в силу, если дела относятся к компетенции уполномоченных органов.

Штрафы спишут автоматически

Как сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, гражданам не придется обращаться в государственные органы или подавать какие-либо заявления для применения административной амнистии.

По его словам, весь механизм будет работать автоматически через Единый реестр административных правонарушений.

"Все административные правонарушения зафиксированы в Едином реестре административных правонарушений. Это цифровая база данных, которая функционирует уже более пяти лет", – пояснил Адилов.

После вступления закона в силу Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры сформирует перечень лиц, подпадающих под амнистию.

Затем постановления о списании штрафов будут формироваться в электронном формате и направляться судебным исполнителям для исполнения.

"Гражданам никуда ходить и ничего узнавать не нужно. Всё будет происходить в автоматическом режиме. Как сейчас люди получают SMS-уведомления о наложении штрафа, так же они получат сообщение о применении амнистии и списании штрафа", – отметил заместитель министра внутренних дел.

По его словам, реализация административной амнистии будет проводиться в течение шести месяцев после подписания закона и его официального вступления в силу.

Какие штрафы не спишут

Вместе с тем административная амнистия не будет распространяться на штрафы, наложенные судами, а также на правонарушения, создающие угрозу безопасности граждан и государства.

По предварительным расчётам, амнистия коснётся более 15,3 тысячи осуждённых. Из них около 4,5 тысячи человек будут освобождены от уголовной ответственности или наказания, а более 10,8 тысячи осуждённым сократят сроки либо размеры основного наказания.

Документ также определяет полномочия Правительства и местных исполнительных органов по трудоустройству, размещению, лечению и социальной адаптации освобождаемых лиц.

Как отмечается в заключении профильного комитета, принятие закона позволит гуманизировать уголовную политику, снизить нагрузку на учреждения уголовно-исполнительной системы, улучшить условия содержания осужденных и повысить эффективность их ресоциализации.

По итогам рассмотрения депутаты Сената одобрили закон.

Напомним, 17 марта 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести дополнительную уголовную и первую в истории Казахстана административную амнистию. Глава государства поручил Парламенту принять соответствующий закон до конца текущей сессии, отметив, что новая Конституция предполагает перезагрузку отношений между государством и обществом и требует дальнейшей гуманизации законодательства.