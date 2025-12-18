Депутаты Сената приняли в первом чтении "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", где есть нормы законопроекты нормы о запрете пропаганды ЛГБТ, передает BAQ.KZ.

Депутат Нурторе Жусип, презентуя законопроект в Сенате, отметил, что его цель - защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В рамках законопроекта предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов пояснил, что поправки, касающиеся запрета пропаганды, не направлены против представителей ЛГБТ-сообщества.

По его словам, речь идёт о защите детей от навязывания определённых установок, а не о цензуре или запрете тем.