Сенат во втором чтении рассмотрел закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования экологии и отдельных отраслей экономики" и вернул его в Мажилис, передает BAQ.KZ.

Депутаты предложили новую редакцию одной из статей законопроекта, в связи с чем документ был возвращен на повторное рассмотрение в Мажилис.

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в Земельный, Лесной, Предпринимательский, Экологический и Водный кодексы, а также в семь действующих законов Республики Казахстан.

По словам сенатора Султана Дуйсембинова, документ направлен на цифровизацию экологической сферы, совершенствование системы обращения с отходами и переработки вторичных ресурсов, развитие механизмов климатического регулирования и углеродных офсетов, повышение эффективности работы Национальной гидрометеорологической службы, а также усиление экологического регулирования и государственного контроля.

Кроме того, законопроект уточняет отдельные положения, касающиеся проведения государственной экологической экспертизы и организации общественных слушаний.

Ранее сообщалось, что в стране создадут единую цифровую систему экологических данных.