Депутат Сената Бекбол Орынбасаров в депутатском запросе заявил о системных проблемах в сфере жилищных отношений, передает BAQ.KZ.

По словам сенатора, нарушения носят массовый характер и связаны с незаконным отчуждением и захватом общедомового имущества. Он отмечает, что все чаще фиксируются случаи самовольного переоборудования технических этажей и подвалов с последующей продажей, что грубо нарушает законодательство и права жильцов. Особую обеспокоенность вызывает практика их узаконивания как жилых или коммерческих объектов вопреки проектной документации, в том числе при содействии местных исполнительных органов.

"Это приводит к тому, что собственники лишаются доступа к критически важным инженерным сетям, насосным станциям и тепловым узлам. Подобные действия создают прямую угрозу безопасности эксплуатации зданий, кратно повышают риски возникновения аварийных ситуаций и чрезвычайных случаев, что в конечном итоге несет непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, незаконные перепланировки создают избыточную нагрузку на коммуникации, которая не была предусмотрена при проектировании жилых комплексов", - сказал сенатор.

Сенатор привел конкретные примеры, подтверждающие масштаб проблемы, ссылаясь на обращение главы Ассоциации собственников ЖКХ о фактах захвата, узаконения и продажи технических помещений. Депутат подчеркнул, что обращения граждан в местные органы и прокуратуру не дают результата, что вынуждает их обращаться на республиканский уровень.

"Важно принять меры прокурорского реагирования для признания таких сделок недействительными и возврата технических этажей, подвалов и паркингов в состав кондоминиума через судебные органы. Рассмотреть вопрос об усилении административной и уголовной ответственности за фальсификацию протоколов собраний собственников и незаконное завладение общим имуществом", - предложил сенатор.

