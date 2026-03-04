Сенатор Жексенбай встретилась с коллективами двух стратегических компаний
В Астане сенатор обсудила с коллективами крупных компаний проект новой Конституции и значение предстоящего референдума.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Сената Парламента Казахстана Бибигуль Жексенбай провела встречи с коллективами РГП "Казаэронавигация" и АО "Казатомпром". Основной темой обсуждения стал проект новой Конституции и предстоящий референдум, передаёт BAQ.kz.
На встрече с коллективом РГП "Казаэронавигация" сенатор отметила важную роль предприятия в обеспечении безопасности полетов и развитии транзитного потенциала страны. По ее словам, Казахстан обладает одним из крупнейших воздушных пространств в мире, через которое ежегодно проходят десятки тысяч международных рейсов.
"Сильное небо требует сильного государства. А стабильная и эффективная авиационная система невозможна без устойчивой правовой основы и современной Конституции", — отметила Бибигуль Жексенбай.
Сенатор также рассказала сотрудникам предприятия о значении предлагаемых конституционных реформ для дальнейшего развития инфраструктурных и технологических отраслей.
"Предлагаемые изменения в Конституцию направлены на формирование более устойчивой системы управления государством, усиление верховенства закона и повышение прозрачности власти. Для стратегических отраслей это означает стабильность правил и защиту инвестиций", — подчеркнула она.
В ходе отдельной встречи с коллективом АО "Казатомпром" сенатор отметила стратегическую роль компании в обеспечении энергетической безопасности страны и развитии промышленности.
По ее словам, закрепление в проекте Конституции приоритета науки и инноваций создаёт дополнительные правовые условия для модернизации производства и внедрения новых технологий.
Сенатор также обратила внимание на важность стабильной правовой среды для реализации крупных индустриальных проектов и развития высокотехнологичных отраслей.
В завершение встреч Бибигуль Жексенбай призвала сотрудников компаний принять участие в предстоящем референдуме, отметив, что участие граждан в голосовании является вкладом в дальнейшее развитие страны.
Маулен Ашимбаев: Референдум станет историческим этапом развития Казахстана
Самое читаемое
- Дыры в плитах и отсыревшие стены: Дом в Астане отказываются признавать аварийным
- В Актюбинской области опровергли информацию о дефиците социального хлеба
- Казахстанцы прибыли в Астану рейсом FlyDubai из Дубая
- Катар нанес удар по Ирану в ответ на атаки по Дохе
- НАТО высказалось по поводу участия в военных действиях США и Израиля