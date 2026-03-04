Депутат Сената Парламента Казахстана Бибигуль Жексенбай провела встречи с коллективами РГП "Казаэронавигация" и АО "Казатомпром". Основной темой обсуждения стал проект новой Конституции и предстоящий референдум, передаёт BAQ.kz.

На встрече с коллективом РГП "Казаэронавигация" сенатор отметила важную роль предприятия в обеспечении безопасности полетов и развитии транзитного потенциала страны. По ее словам, Казахстан обладает одним из крупнейших воздушных пространств в мире, через которое ежегодно проходят десятки тысяч международных рейсов.

"Сильное небо требует сильного государства. А стабильная и эффективная авиационная система невозможна без устойчивой правовой основы и современной Конституции", — отметила Бибигуль Жексенбай.

Сенатор также рассказала сотрудникам предприятия о значении предлагаемых конституционных реформ для дальнейшего развития инфраструктурных и технологических отраслей.

"Предлагаемые изменения в Конституцию направлены на формирование более устойчивой системы управления государством, усиление верховенства закона и повышение прозрачности власти. Для стратегических отраслей это означает стабильность правил и защиту инвестиций", — подчеркнула она.

В ходе отдельной встречи с коллективом АО "Казатомпром" сенатор отметила стратегическую роль компании в обеспечении энергетической безопасности страны и развитии промышленности.

По ее словам, закрепление в проекте Конституции приоритета науки и инноваций создаёт дополнительные правовые условия для модернизации производства и внедрения новых технологий.

Сенатор также обратила внимание на важность стабильной правовой среды для реализации крупных индустриальных проектов и развития высокотехнологичных отраслей.

В завершение встреч Бибигуль Жексенбай призвала сотрудников компаний принять участие в предстоящем референдуме, отметив, что участие граждан в голосовании является вкладом в дальнейшее развитие страны.

