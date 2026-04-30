Сенаторы предлагают передать маслихатам полномочия по отлову бездомных животных
Депутаты Сената вернули в Мажилис резонансные поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", передает BAQ.KZ.
Сенаторы предлагают передать маслихатам право решать порядок и сроки отлова бродячих животных.
"Будет разработано правило, утвержденное маслихатом. При обсуждении этого правила обязательно будут участвовать зоозащитники - все будут совместно принимать правила. Как именно это будет прописываться, решит местный исполнительный орган, они сами знают", - сказал сенатор.
По его словам, в некоторых областях эта работа уже налажена и идет хорошо.
"Я недавно разговаривал с коллегами из областей, именно с ветеринарами. Они говорят: да, действительно, у нас там 13 или 14 зоозащитных организаций, и они совместно с ними работают. В тех областях, которые приняли правильные правила, вопросов меньше, и работа налажена. Если мы примем этот закон, полномочия местных исполнительных и представительных органов еще увеличатся", - сказал сенатор.
Депутаты Сената также предложили отказаться от применения термина «эвтаназия» в статье 15 при регулировании численности бродячих животных.
