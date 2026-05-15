Сердечный приступ застал семейчанина в тёмном переулке города
Сегодня 2026, 16:25
Фото: Polisia.kz
В Семее во время патрулирования сотрудники полиции заметили мужчину в тёмном переулке, который стоял у стены дома и чувствовал себя крайне плохо.
Подойдя ближе, они увидели, что ему резко стало плохо. Мужчина пожаловался на сильную боль в области сердца и начал терять сознание. Полицейские сразу вызвали скорую помощь и уложили его в безопасное положение, стараясь не дать ему потерять сознание и постоянно поддерживая контакт.
В течение нескольких минут они оставались рядом с мужчиной до приезда медиков. Когда прибыла бригада скорой помощи, полицейские помогли аккуратно перенести его в автомобиль.
Мужчину оперативно передали врачам для дальнейшей помощи.
Ранее сообщалось, что мужчине стало плохо в горах Алматы.
