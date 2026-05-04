Серьезное ДТП в Астане: эвакуатор вылетел с дороги и протаранил остановку

В социальных сетях распространяются кадры серьезного дорожно-транспортного происшествия в Астане. По предварительной информации, авария произошла в районе Нура, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

На опубликованных видео видно, что в ДТП попал эвакуатор. После удара спецтехника вылетела за пределы проезжей части, снесла автобусную остановку и оказалась на пешеходной зоне.

Судя по кадрам, остановочный павильон получил серьезные повреждения, на месте происшествия разбросаны обломки конструкций.

В связи с произошедшим редакция BAQ.KZ направила запрос в Департамент полиции города Астаны с просьбой прокомментировать обстоятельства аварии.

"4 мая текущего года водитель эвакуатора, следуя по улице Айтматова, не справившись с управлением допустил наезд на остановочный павильон и другие объекты инфраструктуры. В результате ДТП пострадавших нет. Водитель привлечён к административной ответственности, с последующим возмещением нанесенного ущерба. Департамент полиции г. Астаны призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате аварии погибли три человека - водитель и две пассажирки. По информации, распространявшейся в соцсетях, за рулем находился 32-летний предприниматель. Позже полиция сообщила, что подозреваемый был задержан и с санкции суда арестован. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.