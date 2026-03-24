Казахстанский боксер Серик Сапиев стал советником президента в Федерации бокса Казахстана. Об этом рассказали на странице организации, передает BAQ.KZ.

Отмечается, что на новой должности он будет работать над улучшением результатов боксерских команд, развитием спорта и достижением высоких результатов на Олимпийских играх.

Напомним, ранее Серик Сапиев был освобожден от должности руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области из-за потасовки с коллегой.