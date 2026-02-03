Серик Сапиев освобожден от должности руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, передает BAQ.KZ.

Также освобожден от занимаемой должности его заместитель Даурен Есимханов. Оба – по собственному желанию.

Напомним, ранее в Сети появилось видео конфликта между олимпийским чемпионом, возглавлявшим на тот момент Управление физкультуры и спорта Карагандинской области Сериком Сапиевым и его заместитель Дауреном Есимхановым.

Позже Серик Сапиев прокомментировал конфликт со своим замом. Есимханов также выступил с заявлением.