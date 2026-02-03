  • 3 Февраля, 12:57

Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей

Сегодня, 11:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:23
268

Серик Сапиев освобожден от должности руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, передает BAQ.KZ.

Также освобожден от занимаемой должности его заместитель Даурен Есимханов. Оба – по собственному желанию.

Напомним, ранее в Сети  появилось видео конфликта между олимпийским чемпионом, возглавлявшим на тот момент Управление физкультуры и спорта Карагандинской области Сериком Сапиевым и его заместитель Дауреном Есимхановым. 

Позже Серик Сапиев  прокомментировал конфликт со своим замом. Есимханов также  выступил с заявлением. 

 

 

 

Самое читаемое

Наверх