Серик Сапиев выступил с публичным обращением, в котором прокомментировал недавние события вокруг управления спортивными организациями в регионе, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, произошедшее не носит личного или бытового характера, а связано с попытками определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы.

"Хочу прояснить: произошедшее не является личным или бытовым конфликтом. Речь идёт о сопротивлении со стороны определённых лиц, имеющих негласное влияние в регионе", — заявил он.

Спикер отметил, что без его ведома предпринималась попытка незаконной ротации руководителей спортивных организаций области, и он попытался пресечь эти действия мирным путём.

"В момент, когда я обнаружил это, я попытался мирным путем пресечь это", — подчеркнул он.

В обращении также говорится о намерении продолжать реализацию реформ в сфере спорта, несмотря на давление и возможные провокации.

"Никакие провокации никак не пошатнут мою решимость в реализации системных реформ в казахстанском спорте, о которых неоднократно говорил Глава Государства", — отметил он.

В завершение автор обращения поблагодарил граждан за поддержку, подчеркнув её значимость.

"Спасибо всем за поддержку — она очень важна и ценна для меня", — добавил он.

Напомним, в Сети распространилось видео конфликта с участием олимпийского чемпиона Серика Сапиева.