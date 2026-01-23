В Сети появилось видео драки с участием олимпийского чемпиона Серика Сапиева
Сегодня, 13:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:45Сегодня, 13:45
108Фото: скриншот из видео
В интернете появилось видео драки с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева, передает BAQ.KZ.
Серик Сапиев возглавляет Управление физической культуры и спорта Карагандинской области. На кадрах видно, как он конфликтует со своим заместителем Дауреном Есимхановым.
Ранее полиция сообщала, что по факту побоев возбуждено уголовное дело. Однако подробности и причины произошедшего пока не раскрываются.
Самое читаемое