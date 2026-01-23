В интернете появилось видео драки с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева, передает BAQ.KZ.

Серик Сапиев возглавляет Управление физической культуры и спорта Карагандинской области. На кадрах видно, как он конфликтует со своим заместителем Дауреном Есимхановым.

Ранее полиция сообщала, что по факту побоев возбуждено уголовное дело. Однако подробности и причины произошедшего пока не раскрываются.