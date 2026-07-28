Серик Жарасбаев: Более половины бюджета «Игр будущего» обеспечили спонсоры
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Более половины бюджета международного турнира «Игры будущего» сформировано за счет спонсорских средств. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.
По его словам, общий бюджет турнира составляет 24 млрд тенге.
"Чуть менее 10 млрд тенге - из бюджета. Оставшиеся средства - казахстанских спонсоров и организаторов", - сказал вице-министр.
Он подчеркнул, что одной из главных задач организаторов стало международное продвижение Казахстана.
Для этого особое внимание уделено трансляции соревнований. По словам вице-министра, «Игры будущего» будут транслироваться более чем в 115 странах мира, а около 35 зарубежных партнеров поддержали распространение сигнала. Интерес к турниру также проявили крупнейшие международные стриминговые платформы.
Для участия в волонтерской программе международного турнира «Игры будущего» поступило более 1400 заявок. По итогам отбора 800 волонтеров вошли в основной состав.
Общий призовой фонд турнира составит 4 млн 650 тысяч долларов США.
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