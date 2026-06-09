Замкомандира батальона признали виновным в смерти срочника в Талдыкоргане

Военный суд Алматинского гарнизона рассмотрел дело о гибели солдата срочной службы в одной из воинских частей Талдыкорганского гарнизона.

По данным суда, трагедия произошла 23 сентября 2025 года во время обслуживания оружия. В результате непреднамеренного выстрела из пулемёта получил смертельное ранение рядовой Сейтқали Ә. Он скончался.

Военные прокуроры обеспечили проведение расследования и сбор всех необходимых материалов по делу.

Следствием установлено, что заместитель командира батальона не обеспечил соблюдение правил безопасности при обращении с оружием. В частности, не был проведён полный осмотр оружия после стрельб. В стволе остался патрон, который и стал причиной выстрела.

Суд признал офицера виновным по статье о халатном отношении к службе, повлёкшем тяжкие последствия. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.