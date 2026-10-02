Сезон прививок от гриппа открыт: в регионы направят 2,1 млн бесплатных доз
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане начали бесплатно прививать от сезонного гриппа. Для кампании закупили 2,1 млн доз вакцины, первые 564 тыс. уже поступили в страну и поэтапно уходят в регионы.
Раньше всех вакцину получили Алматинская, Туркестанская и Жетысуская области, Алматы и Шымкент. Там медицинские организации уже приступили к иммунизации. В остальные регионы вакцину доставят до 5 октября.
Прививать будут препаратом «Гриппол» российского производства. Его штаммовый состав соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения на предстоящий эпидемический сезон.
Бесплатную вакцину в первую очередь получат те, для кого грипп и его осложнения наиболее опасны. Это медицинские работники, дети, которые состоят на диспансерном учете, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В список вошли пациенты и персонал медико-социальных учреждений и люди с высоким риском заражения по эпидемиологическим показаниям.
Регионам поручили вовремя начать кампанию и сделать прививку доступной для всех целевых групп.
В министерстве напоминают, что октябрь считается лучшим временем для вакцинации. Организму нужно время, чтобы выработать защиту, и успеть это лучше до сезонного роста заболеваемости. Прививка снижает риск заболеть гриппом, а главное, вероятность тяжелого течения и осложнений.
Тем, кто входит в целевые группы, советуют обратиться в поликлинику по месту прикрепления и узнать, когда и где можно привиться.
Старт прививочной кампании изначально называли на 15 сентября. Перед прививкой понадобится информированное согласие. С 1 октября для медицинских работников предусмотрен масочный режим, а мониторинг ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции по плану становится ежедневным.
Самое читаемое
- Контрабанда на миллиарды, осетр и оружие: что пограничники нашли за месяц
- Пилот пытался разбить Flydubai: Израиль раскрыл детали ЧП на борту
- Путинцева гарантировала Казахстану медаль Азиады в теннисе
- Казахстан и еще пять стран СНГ будут обмениваться данными об экстремистах
- Справка о беременности не спасла: в Актау женщину арестовали за пьяную езду