Шахматистка Бибисара Асаубаева обыграла главную фаворитку турнира

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева успешно выступила в четвёртом туре турнира Norway Chess Women-2026.

В очередной партии она сыграла с действующей чемпионкой мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь. Основная партия завершилась вничью, после чего соперницы провели армагеддон.

В дополнительной партии Асаубаева, играя белыми фигурами, одержала победу за 6 минут 23 секунды. В итоге она заработала 1,5 очка и сохранила лидерство в общем зачёте турнира, набрав 7 очков.

После четырёх туров ближайшей преследовательницей казахстанки остаётся индийская шахматистка Дивья Дешмух – у неё 5,5 очка. Далее идут украинка Анна Музычук и китаянка Чжу Цзиньэр – по 5 очков.

Напомним, что в первом туре Асаубаева обыграла индийскую гроссмейстершу Хампи Конеру, во втором туре победила в армагеддоне Чжу Цзиньэр, а в третьем уступила по дополнительным показателям Дивье Дешмух.

Ранее сообщалось, что Бибисара Асаубаева начнет подготовку к турниру Norway Chess Women.

Читайте также: