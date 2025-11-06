Частичная приостановка работы федерального правительства США, известная как шатдаун, вызвала масштабные перебои в авиасообщении в штате Нью-Йорк, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".

Около 60% рейсов в трех крупнейших аэропортах региона были отменены.

Причиной сбоев стала нехватка авиадиспетчеров, наземного персонала и других сотрудников, необходимых для нормального функционирования аэропортов. Тысячи пассажиров оказались не в состоянии вовремя добраться до своих пунктов назначения, столкнувшись с отменой рейсов и задержками.

Журналист отметила, что нынешний шатдаун стал самым продолжительным в истории США, усиливая последствия для транспортной системы страны и создавая дополнительные сложности для граждан и бизнеса. Ситуация подчеркивает уязвимость критически важной инфраструктуры перед длительными перебоями в работе федерального правительства.

Ранее мы писали, что шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории.