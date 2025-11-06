Шатдаун в США: аэропорты Нью-Йорка парализованы, отменены сотни рейсов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Частичная приостановка работы федерального правительства США, известная как шатдаун, вызвала масштабные перебои в авиасообщении в штате Нью-Йорк, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".
Около 60% рейсов в трех крупнейших аэропортах региона были отменены.
Причиной сбоев стала нехватка авиадиспетчеров, наземного персонала и других сотрудников, необходимых для нормального функционирования аэропортов. Тысячи пассажиров оказались не в состоянии вовремя добраться до своих пунктов назначения, столкнувшись с отменой рейсов и задержками.
Журналист отметила, что нынешний шатдаун стал самым продолжительным в истории США, усиливая последствия для транспортной системы страны и создавая дополнительные сложности для граждан и бизнеса. Ситуация подчеркивает уязвимость критически важной инфраструктуры перед длительными перебоями в работе федерального правительства.
Ранее мы писали, что шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории.
Самое читаемое
- Административное здание горит в Алматы
- Полиция бьет тревогу после серии ДТП в Алматы
- Страшное ДТП на трассе в ВКО унесло жизни пятерых человек
- Канат Искаков: Новый закон об ИИ создаст правовые основы для цифровой трансформации СМИ
- Министр культуры и информации Аида Балаева открыла Astana Media Week 2025