  • 6 Ноября, 21:09

Шатдаун в США: аэропорты Нью-Йорка парализованы, отменены сотни рейсов

Сегодня, 19:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
REUTERS/Shannon Stapleton Сегодня, 19:49
Сегодня, 19:49
124
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Частичная приостановка работы федерального правительства США, известная как шатдаун, вызвала масштабные перебои в авиасообщении в штате Нью-Йорк, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".

Около 60% рейсов в трех крупнейших аэропортах региона были отменены.

Причиной сбоев стала нехватка авиадиспетчеров, наземного персонала и других сотрудников, необходимых для нормального функционирования аэропортов. Тысячи пассажиров оказались не в состоянии вовремя добраться до своих пунктов назначения, столкнувшись с отменой рейсов и задержками.

Журналист отметила, что нынешний шатдаун стал самым продолжительным в истории США, усиливая последствия для транспортной системы страны и создавая дополнительные сложности для граждан и бизнеса. Ситуация подчеркивает уязвимость критически важной инфраструктуры перед длительными перебоями в работе федерального правительства.

Ранее мы писали, что шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории.

Самое читаемое

Наверх