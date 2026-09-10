Шайдоров впервые после олимпийского золота выйдет на международный лед
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Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров откроет международный сезон на турнире Nepela Memorial в Братиславе, передает oilympic.kz.
Соревнования пройдут с 24 по 27 сентября и войдут в серию ISU Challenger Series сезона-2026/27.
Шайдоров заявлен в мужском одиночном катании. По предварительным данным, в его категории выступят 29 фигуристов.
Первый международный старт после Олимпиады
Для казахстанца турнир в Словакии станет первым международным стартом после победы на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В феврале Шайдоров завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании, набрав по итогам короткой и произвольной программ 291,58 балла.
Теперь олимпийский чемпион начнет новый международный сезон с Challenger Series в Братиславе.
Ранее фигурист подтвердил, что планирует выступить на зимних Олимпийских играх 2030 года.
Во время общения с подписчиками в социальных сетях спортсмену задали вопрос, собирается ли он готовиться к следующей Олимпиаде.
«Да, конечно. Я буду усердно тренироваться и полностью сосредоточусь на этом», – ответил Шайдоров.
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