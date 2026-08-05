Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров подтвердил, что планирует выступить на зимних Олимпийских играх 2030 года.

Во время общения с подписчиками в социальных сетях спортсмену задали вопрос, собирается ли он готовиться к следующей Олимпиаде.

«Да, конечно. Я буду усердно тренироваться и полностью сосредоточусь на этом», – ответил Шайдоров.

Казахстанский фигурист намерен продолжить спортивную карьеру как минимум до следующего олимпийского цикла.

Напомним, в феврале 2026 года Михаил Шайдоров стал победителем зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях одиночников он набрал 291,58 балла и принес Казахстану первое в истории олимпийское золото в фигурном катании.

До этого спортсмен также завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2025 года и стал победителем чемпионата четырех континентов.

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