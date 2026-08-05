Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров сделал заявление о карьере
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров подтвердил, что планирует выступить на зимних Олимпийских играх 2030 года.
Во время общения с подписчиками в социальных сетях спортсмену задали вопрос, собирается ли он готовиться к следующей Олимпиаде.
«Да, конечно. Я буду усердно тренироваться и полностью сосредоточусь на этом», – ответил Шайдоров.
Казахстанский фигурист намерен продолжить спортивную карьеру как минимум до следующего олимпийского цикла.
Напомним, в феврале 2026 года Михаил Шайдоров стал победителем зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях одиночников он набрал 291,58 балла и принес Казахстану первое в истории олимпийское золото в фигурном катании.
До этого спортсмен также завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2025 года и стал победителем чемпионата четырех континентов.
Читай также:
Самое читаемое
- 22-летнюю казахстанку ранили ножом на Северном Кипре
- Пять боев без единого поражения: таэквондист из Мангистау выиграл турнир в Южной Корее
- Наркоперевозчик пытался скрыться с 43 кг марихуаны в Жамбылской области
- Свыше 3 тысяч людей погибли в Испании из-за аномальной жары
- Десять лет в розыске. В Алматы нашли последнего фигуранта кражи 9-тонного титанового слитка