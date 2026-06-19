В Шалкарском районе Актюбинской области местный житель добровольно передал в полицию шесть артиллерийских снарядов, обнаруженных на территории своего домовладения.

По словам мужчины, опасные предметы были найдены в заброшенном сарае во время уборки хозяйственной территории. После обнаружения он незамедлительно сообщил о находке в органы внутренних дел.

Сотрудники полиции изъяли боеприпасы и приняли необходимые меры для обеспечения безопасности.

По результатам рассмотрения материалов гражданину будет выплачено денежное вознаграждение в размере 181 950 тенге за добровольную сдачу опасных предметов.

В Департаменте полиции региона напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Ведомство призывает жителей при обнаружении подобных предметов незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 102 и не предпринимать самостоятельных действий, которые могут быть опасны для жизни и здоровья.

Ранее в МВД рассказали о ходе расследования дела с антикварным оружием в квартире в Астане.