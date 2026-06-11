В МВД рассказали о ходе расследования дела с антикварным оружием в квартире в Астане

В Министерстве внутренних дел прокомментировали расследование дела, связанного с обнаружением антикварного оружия в одной из квартир в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, в настоящее время по делу назначена комплексная экспертиза.

"По данной квартире нами назначена комплексная экспертиза. В настоящее время она проводится. Буквально в начале следующей недели мы получим результаты, после чего будет принято окончательное процессуальное решение по расследованию", – сообщил Адилов.

Он также опроверг информацию о том, что жильцами квартиры были преподаватели Назарбаев Университета.

"Нет, это не были преподаватели Назарбаев Университета. Это была съёмная квартира", – уточнил заместитель министра.

По его словам, в настоящее время продолжаются следственные и оперативные мероприятия.

"Проводятся следственные и оперативные мероприятия. В отношении иностранцев мера пресечения не избиралась. Они находятся на связи со следствием", – отметил Адилов.

Отвечая на вопрос журналистов, находятся ли иностранные граждане на территории Казахстана, представитель МВД подтвердил, что они остаются в стране.

Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвала информация об обнаружении оружия в квартире в жилом комплексе Highvill в Астане. Позже правоохранительные органы сообщили, что найденные предметы являются антикварным оружием, представляющим историческую и культурную ценность. По данному факту проводится досудебное расследование.

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