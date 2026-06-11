В МВД рассказали о ходе расследования дела с антикварным оружием в квартире в Астане
Следствие ожидает результаты комплексной экспертизы уже на следующей неделе
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В Министерстве внутренних дел прокомментировали расследование дела, связанного с обнаружением антикварного оружия в одной из квартир в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, в настоящее время по делу назначена комплексная экспертиза.
"По данной квартире нами назначена комплексная экспертиза. В настоящее время она проводится. Буквально в начале следующей недели мы получим результаты, после чего будет принято окончательное процессуальное решение по расследованию", – сообщил Адилов.
Он также опроверг информацию о том, что жильцами квартиры были преподаватели Назарбаев Университета.
"Нет, это не были преподаватели Назарбаев Университета. Это была съёмная квартира", – уточнил заместитель министра.
По его словам, в настоящее время продолжаются следственные и оперативные мероприятия.
"Проводятся следственные и оперативные мероприятия. В отношении иностранцев мера пресечения не избиралась. Они находятся на связи со следствием", – отметил Адилов.
Отвечая на вопрос журналистов, находятся ли иностранные граждане на территории Казахстана, представитель МВД подтвердил, что они остаются в стране.
Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвала информация об обнаружении оружия в квартире в жилом комплексе Highvill в Астане. Позже правоохранительные органы сообщили, что найденные предметы являются антикварным оружием, представляющим историческую и культурную ценность. По данному факту проводится досудебное расследование.
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