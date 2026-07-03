Шесть рабочих пострадали из-за резкой остановки шахтного лифта в области Абай
Причины резкой остановки шахтного лифта установят в ходе расследования.
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Шесть работников Орловской шахты в области Абай обратились за медицинской помощью после резкой остановки шахтной клети, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщил менеджер Департамента корпоративных связей KAZ Minerals Ермек Дюзкенев, инцидент произошел 1 июля 2026 года на Орловской шахте.
"Во время движения произошла посадка шахтной клети – лифта для перевозки работников – на посадочный кулак", – сообщил представитель компании.
По его словам, посадочный кулак – это специальный механический упор в вертикальном стволе шахты. Он предназначен для фиксации клети на заданном уровне и обеспечения ее точной остановки для совмещения с транспортными путями горизонта.
В результате резкой остановки клети шесть работников Орловской шахты обратились за медицинской помощью в здравпункт предприятия.
"У троих были диагностированы ушибы легкой степени, после оказания медицинской помощи они были направлены на амбулаторное лечение. Еще трое работников прошли дополнительное обследование в больнице города Семей, по итогам которого им также были диагностированы ушибы легкой степени. Все они направлены на амбулаторное лечение", – уточнил Ермек Дюзкенев.
Причины срабатывания посадочного кулака во время движения клети будут установлены в ходе расследования.
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