На фоне сохраняющейся напряжённости в регионе, казахстанские авиакомпании SCAT и Air Astana выполняют специальные рейсы для вывоза граждан из Объединённых Арабских Эмиратов и Катара, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня, 25 июня, запланировано шесть рейсов из Дубая и Дохи в Алматы и Астану. Полёты по-прежнему выполняются в обход воздушного пространства шести стран: Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана.

Air Astana возобновила регулярные рейсы из Дубая и Дохи, а также организовала репатриационные рейсы для пассажиров отменённых ранее рейсов.

SCAT Airlines начала вывоз граждан из Катара. Первый рейс по маршруту Доха – Алматы вылетел сегодня в 07:35 по местному времени, на борту находились 213 пассажиров. Второй рейс Доха – Астана вылетит в 14:30, на нём ожидается 290 человек.

Следующие эвакуационные рейсы запланированы на:

27 июня: Доха – Астана

29 июня: Доха – Алматы

Министерство иностранных дел и авиаперевозчики призывают пассажиров следить за обновлениями на официальных сайтах авиакомпаний и своевременно проверять статус своих рейсов.