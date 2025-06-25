Шесть рейсов за день: казахстанцев возвращают из Ближнего Востока
Казахстанские авиакомпании продолжают вывоз граждан из ОАЭ и Катара.
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На фоне сохраняющейся напряжённости в регионе, казахстанские авиакомпании SCAT и Air Astana выполняют специальные рейсы для вывоза граждан из Объединённых Арабских Эмиратов и Катара, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня, 25 июня, запланировано шесть рейсов из Дубая и Дохи в Алматы и Астану. Полёты по-прежнему выполняются в обход воздушного пространства шести стран: Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана.
Air Astana возобновила регулярные рейсы из Дубая и Дохи, а также организовала репатриационные рейсы для пассажиров отменённых ранее рейсов.
SCAT Airlines начала вывоз граждан из Катара. Первый рейс по маршруту Доха – Алматы вылетел сегодня в 07:35 по местному времени, на борту находились 213 пассажиров. Второй рейс Доха – Астана вылетит в 14:30, на нём ожидается 290 человек.
Следующие эвакуационные рейсы запланированы на:
- 27 июня: Доха – Астана
- 29 июня: Доха – Алматы
Министерство иностранных дел и авиаперевозчики призывают пассажиров следить за обновлениями на официальных сайтах авиакомпаний и своевременно проверять статус своих рейсов.
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