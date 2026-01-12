В Международном аэропорту Астаны на прилет задерживаются шесть рейсов, передает BAQ.KZ.

В их числе рейсы KC 584 Санья – Астана, DV 784 Усть-Каменогорск – Астана, IQ 400 Актобе – Астана,

FS 7316 Кызылорда – Астана, IQ 438 Петропавловск – Астана и KC 656 Доха – Астана.

– На перроне и привокзальной площади аэропорта проводится непрерывная очистка снега, все службы работают в усиленном режиме, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отметим, сегодня в большинстве регионов Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение.

В связи с чем, пассажиров просят заранее планировать поездку в аэропорт, учитывать погодные условия и возможные изменения в расписании.



Актуальный статус рейсов рекомендуется уточнять в колл-центрах авиакомпаний, а также на онлайн-табло аэропорта.



