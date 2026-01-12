Шесть рейсов задерживается в аэропорту Астаны
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Международном аэропорту Астаны на прилет задерживаются шесть рейсов, передает BAQ.KZ.
В их числе рейсы KC 584 Санья – Астана, DV 784 Усть-Каменогорск – Астана, IQ 400 Актобе – Астана,
FS 7316 Кызылорда – Астана, IQ 438 Петропавловск – Астана и KC 656 Доха – Астана.
– На перроне и привокзальной площади аэропорта проводится непрерывная очистка снега, все службы работают в усиленном режиме, – сообщили в пресс-службе аэропорта.
Отметим, сегодня в большинстве регионов Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение.
В связи с чем, пассажиров просят заранее планировать поездку в аэропорт, учитывать погодные условия и возможные изменения в расписании.
Актуальный статус рейсов рекомендуется уточнять в колл-центрах авиакомпаний, а также на онлайн-табло аэропорта.
Самое читаемое
- В соцсетях распространяется информация об убийстве девушки в Шымкенте
- Трамп пригрозил прекратить поставки нефти и финансирование Кубы со стороны Венесуэлы
- Один из районов ВКО обеспечен устойчивым мобильным интернетом
- Для школьников Астаны стартовали мероприятия по принципу "Закон и порядок"
- Иран пригрозил ударами по Израилю и базам США в ответ на возможную атаку