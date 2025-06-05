Пресс-служба Министерства просвещения РК в рамках проекта "100 жаңа есім — 100 новых лиц" рассказала о шестикласснике из Актау, чьи способности поражают даже взрослых, передает BAQ.KZ.

Самир Валерий, ученик 6 класса одной из школ Актау, сегодня читает со скоростью 16–17 тысяч слов в минуту — это почти в 200 раз быстрее обычного человека. Всего два года назад его результат составлял 90 слов в минуту, но благодаря системной подготовке и поддержке педагога он добился феноменального прогресса.

Высокая скорость восприятия информации помогает Самиру блестяще учиться: он уверенно справляется как с гуманитарными, так и с точными науками, является призёром городских и районных олимпиад. В 2023 году он удостоился звания "Ученик года".

По словам преподавателей, Самир — не просто талантливый ученик, но и лидер среди сверстников. Он проявляет активность в школьной жизни, отличается целеустремлённостью, ответственностью и желанием быть полезным обществу.

Самир говорит, что мечтает посвятить себя образованию, искусству и спорту, чтобы внести вклад в развитие Казахстана.

"Я хочу быть полезным своей стране и вдохновлять других добиваться целей. Главное — не сдаваться и верить в себя", — делится Самир.

Министерство продолжит делиться историями вдохновляющих детей и подростков по всей стране.

Ранее мы писали о том, что казахстанский школьник приглашён сразу в семь вузов США и получил гранты на 320 млн.