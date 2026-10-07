Школьник погиб после конфликта в Жамбылской области – полиция начала расследование 

Стали известны новые подробности гибели школьника в Жамбылской области. Ранее BAQ.KZ сообщал, что поздним вечером 3 октября между несовершеннолетними произошел конфликт, в результате которого погиб подросток 2011 года рождения.

Гибель школьника ранее подтвердили в управлении образования Жамбылской области. По данным ведомства, все произошло около 22:00.

«Между несовершеннолетними подростками произошел конфликт, в результате которого подросток 2011 года рождения скончался от полученных телесных повреждений», – сообщили в управлении образования.

Что рассказали родители погибшего

Новые подробности произошедшего рассказали родители школьника. Отец погибшего Ертай Конысбаев в разговоре с телеканалом КТК предположил, что его сын мог стать жертвой так называемой «дедовщины» среди подростков.

По словам мужчины, в тот вечер старшие подростки якобы били младших. Он утверждает, что пострадали несколько детей. Официально эти обстоятельства не подтверждены.

«Всех подряд били – те не упали. Мой сын стоял самым последним. Он спокойно копался в телефоне. Сам по себе он был худеньким, высоким и стройным мальчиком. Когда он упал от удара, они подумали, что просто в обморок. Пытались посадить, поднять. Потом вынесли его на свет, вызвали скорую и убежали», – рассказал отец.

Родственники погибшего утверждают, что подросток получил удар в область груди и практически сразу потерял сознание.

По данным телеканала, погибший и предполагаемый нападавший учились в одном лицее, а их семьи живут по соседству.

Мать школьника Айгуль Абзалиева рассказала, что после похорон к семье приходили родственники второго подростка и просили прощения.

«Они все просили прощения. Мы их простили. Он хороший парень, в одной школе учились. Всегда, когда видел нас, здоровался. Отец его к нам приходил, прощения просил. Мы простили, что теперь поделать», – рассказала женщина.

Что сообщили в отделе образования

Как сообщает КТК, в отделе образования Байзакского района заявили, что происшествие случилось вне учебного времени.

После трагедии в районе провели родительское собрание и классные часы. Кроме того, совместно с полицией проводятся профилактические рейды.