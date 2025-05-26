В школе "Көктем" Индерского района Атырауской области зафиксирован очередной тревожный случай школьного насилия. Ученик 7 "А" класса госпитализирован с диагнозом "сотрясение мозга" после избиения, произошедшего прямо в учебном классе, передаёт BAQ.KZ.

По словам родственников пострадавшего, школьная администрация якобы пытается замять ситуацию, ссылаясь на то, что нападавшим всего по 14 лет. Родные требуют открытого и справедливого расследования и привлечения к ответственности виновных.

Официальные комментарии от школы и местных властей пока не поступали.

Пресс-служба департамента полиции региона подтвердила, что зарегистрировано уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Ведутся следственные действия, в том числе допросы участников конфликта с участием законных представителей.

"Несовершеннолетние, допустившие правонарушение, будут поставлены на учет в органы внутренних дел. Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних", — сообщили в полиции.

Расследование продолжается. Подробности не разглашаются в интересах следствия.

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