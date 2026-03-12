Школьники второй смены в Астане будут учиться онлайн
В Астане 12 марта 2026 года учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
Решение принято Управлением образования города Астана в связи с ухудшением погодных условий – усилением ветра.
Ранее учащихся первой смены в Астане перевели на дистанционное обучение.
