Школьники второй смены в Астане будут учиться онлайн

Сегодня 2026, 10:41
BAQ.KZ – архив
Сегодня 2026, 10:41
Фото: BAQ.KZ – архив

В Астане 12 марта 2026 года учащиеся 0-6 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

Решение принято Управлением образования города Астана в связи с ухудшением погодных условий – усилением ветра.

Ранее учащихся первой смены в Астане  перевели на дистанционное обучение. 

 

