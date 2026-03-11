Школьники и студенты второй смены в Астане будут учиться онлайн
11 марта учащиеся 0-11(12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
Решение принято управлением образования города в связи с ухудшением погодных условий, в частности, из-за усиления ветра.
Ранее сообщалось, что школьники первой смены в Астане будут учиться онлайн.