Сегодня 2026, 10:52

Сегодня 2026, 10:52

11 марта учащиеся 0-11(12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

Решение принято управлением образования города в связи с ухудшением погодных условий, в частности, из-за усиления ветра.

Ранее сообщалось, что школьники первой смены в Астане будут учиться онлайн.