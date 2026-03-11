  • Главная
Школьники и студенты второй смены в Астане будут учиться онлайн

Сегодня 2026, 10:52
Фото: BAQ.KZ – архив

11 марта учащиеся 0-11(12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

Решение принято управлением образования города в связи с ухудшением погодных условий, в частности, из-за усиления ветра. 

Ранее сообщалось, что школьники первой смены в Астане будут  учиться онлайн. 

