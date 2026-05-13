Школьники из Казахстана стали призерами чемпионата в Греции

Казахстанские школьники стали призерами международного чемпионата по робототехнике Open International Championship 2026, который прошел в Коринф, передает BAQ.kz.

Команда Qazygurt из Туркестанской области заняла второе место в престижной номинации Champions Award.

В соревнованиях участвовали команды из 56 стран, включая США, Японию, Германию, Китай, Испанию и Турцию. Казахстанские школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки и смогли войти в число лучших.

В составе команды выступили восемь учеников из разных школ региона, включая школу-гимназию имени К. Турсынкулова, школу-лицей имени К. Сатпаева и общеобразовательную школу имени А.С. Макаренко.

Подготовкой команды занимались наставники Бексултан Оразхан, Ербол Тастан, Нурсултан Устенов, Кайыркен Нышан и Куаныш Алимкулов.

Путевку на международный чемпионат школьники получили после успешного выступления на конкурсе Alem Tech Fest, организованном при поддержке Министерства просвещения Казахстана.

К турниру команда готовилась около года, что позволило добиться высокого результата на международной арене.

