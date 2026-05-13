Школьники из Казахстана стали призерами чемпионата в Греции
Команда из Туркестанской области обошла соперников из 56 стран и заняла призовое место.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанские школьники стали призерами международного чемпионата по робототехнике Open International Championship 2026, который прошел в Коринф, передает BAQ.kz.
Команда Qazygurt из Туркестанской области заняла второе место в престижной номинации Champions Award.
В соревнованиях участвовали команды из 56 стран, включая США, Японию, Германию, Китай, Испанию и Турцию. Казахстанские школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки и смогли войти в число лучших.
В составе команды выступили восемь учеников из разных школ региона, включая школу-гимназию имени К. Турсынкулова, школу-лицей имени К. Сатпаева и общеобразовательную школу имени А.С. Макаренко.
Подготовкой команды занимались наставники Бексултан Оразхан, Ербол Тастан, Нурсултан Устенов, Кайыркен Нышан и Куаныш Алимкулов.
Путевку на международный чемпионат школьники получили после успешного выступления на конкурсе Alem Tech Fest, организованном при поддержке Министерства просвещения Казахстана.
К турниру команда готовилась около года, что позволило добиться высокого результата на международной арене.
Не так давно школьники из Акмолинской области тоже успешно выступили на международной олимпиаде по робототехнике FIRO 2026, которая прошла в Анталии. Юные инженеры достойно представили Казахстан на соревнованиях, где участвовали команды из разных стран, включая Азербайджан, Грузию, Польшу, Индию и другие.
Самое читаемое
- ЛРТ в Астане: все, что нужно знать пассажирам
- Легенда казахского кино Меруерт Утекешева провела творческий вечер в Актюбинской области
- LRT будет запущен уже на этой неделе
- Штраф 13 млн тенге за сорванный одуванчик прокомментировали в Минэкологии
- Несовершеннолетний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Таразе