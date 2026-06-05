Школьники Казахстана смогут изобразить краснокнижных животных в конкурсных работах

В стране начался приём заявок на республиканский конкурс рисунков "Qyzyl Book Art: Дала қазынасы", приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога.

Проект посвящён краснокнижным животным и растениям Казахстана и направлен на развитие экологической культуры, творческого потенциала школьников и привлечение внимания к сохранению природы.

К участию приглашаются школьники со всех регионов страны – с 1 по 11 (12) класс.

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:

1-4

5-8

9-11 (12) классы.

Участникам необходимо выбрать вид из Красной книги Казахстана и представить его художественный образ в своей работе, отразив его значение для экосистемы и особенности среды обитания. Также требуется подготовить короткое эссе о выборе объекта и его роли для будущего.

Работы публикуются в социальных сетях с указанием хэштегов конкурса, после чего участники подают онлайн-заявку через специальную форму.

Приём заявок продлится до 27 июля 2026 года. Лучшие работы войдут в арт-каталог проекта и будут представлены на выставках. Победителей также ждёт денежный призовой фонд.

Читайте также: