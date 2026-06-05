Школьники Казахстана смогут изобразить краснокнижных животных в конкурсных работах
Его цель – развитие экологической культуры, поддержка творческих способностей детей и подростков, а также привлечение внимания к сохранению биоразнообразия.
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В стране начался приём заявок на республиканский конкурс рисунков "Qyzyl Book Art: Дала қазынасы", приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога.
Проект посвящён краснокнижным животным и растениям Казахстана и направлен на развитие экологической культуры, творческого потенциала школьников и привлечение внимания к сохранению природы.
К участию приглашаются школьники со всех регионов страны – с 1 по 11 (12) класс.
Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
- 1-4
- 5-8
- 9-11 (12) классы.
Участникам необходимо выбрать вид из Красной книги Казахстана и представить его художественный образ в своей работе, отразив его значение для экосистемы и особенности среды обитания. Также требуется подготовить короткое эссе о выборе объекта и его роли для будущего.
Работы публикуются в социальных сетях с указанием хэштегов конкурса, после чего участники подают онлайн-заявку через специальную форму.
Приём заявок продлится до 27 июля 2026 года. Лучшие работы войдут в арт-каталог проекта и будут представлены на выставках. Победителей также ждёт денежный призовой фонд.
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