В столице в связи с ухудшением погодных условий 14 января учащиеся 0–9 классов, посещающие вторую смену, переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

Родителям и ученикам рекомендуется следить за обновлениями на сайтах школ и в официальных каналах образования, а также соблюдать меры безопасности при неблагоприятной погоде.

Отметим, первая смена также обучается онлайн.

Напомним, в ближайшие дни ожидаются морозы до -38 градусов.