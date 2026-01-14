Школьников второй смены перевели на дистанционное обучение в Астане
В столице в связи с ухудшением погодных условий 14 января учащиеся 0–9 классов, посещающие вторую смену, переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
Родителям и ученикам рекомендуется следить за обновлениями на сайтах школ и в официальных каналах образования, а также соблюдать меры безопасности при неблагоприятной погоде.
Отметим, первая смена также обучается онлайн.
Напомним, в ближайшие дни ожидаются морозы до -38 градусов.
