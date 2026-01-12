  • 12 Января, 17:41

Морозы до −38°C ожидаются в Казахстане

Сегодня, 17:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
115
Фото: BAQ.KZ

На территорию Казахстана движется холодный антициклон. В ближайшие дни ожидаются морозы до 38 градусов, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". 

– Уже 14 января в северных регионах, а 15 января — в восточных, столбики термометров в ночные часы опустятся до 30–38 градусов мороза. Несмотря на морозную погоду, быстрое смещение антициклона обусловит усиление ветра: в северной половине страны в отдельных районах порывы будут достигать 28 м/с, — сообщили в "Казгидромет".

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана. Из-за непогоды в четырех регионах Казахстана ограничили движение. 

 

 

Самое читаемое

Наверх