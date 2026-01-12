Морозы до −38°C ожидаются в Казахстане
Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
Фото: BAQ.KZ
На территорию Казахстана движется холодный антициклон. В ближайшие дни ожидаются морозы до 38 градусов, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
– Уже 14 января в северных регионах, а 15 января — в восточных, столбики термометров в ночные часы опустятся до 30–38 градусов мороза. Несмотря на морозную погоду, быстрое смещение антициклона обусловит усиление ветра: в северной половине страны в отдельных районах порывы будут достигать 28 м/с, — сообщили в "Казгидромет".
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана. Из-за непогоды в четырех регионах Казахстана ограничили движение.
