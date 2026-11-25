Энергосервисные компании предлагают вывести из-под правил госзакупок. Тогда они смогут модернизировать школы, больницы и другие бюджетные здания за свои деньги, а государство будет расплачиваться с ними до 6 лет по мере экономии энергии. Такую норму содержит законопроект об энергосбережении, который Курултай рассматривает в первом чтении.

Зачем нужен отдельный порядок, спросил вице-министра промышленности и строительства Куандыка Кажкенова депутат Курултая Нуржан Ниязалиев.

«Законопроектом предусматривается, что на энергосервисные компании не распространяются требования законодательства о государственных закупках и о закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора. С чем связана такая необходимость? Какие преимущества даст применение отдельного порядка?» – спросил Нуржан Ниязалиев.

Вице-министр ответил, что госзакупки рассчитаны прежде всего на минимальную цену, а энергосервис работает по другой схеме.

«Энергосервисные компании за счет собственных средств, привлекаемых инвестиций проводят модернизацию объекта, обеспечивают экономию энергоресурсов и тем самым получают соответствующее вознаграждение в течение действия договора, то есть до 6 лет», – пояснил Куандык Кажкенов.

Поэтому при выборе подрядчика будут смотреть не только на цену.

«Данным законопроектом предусматривается специальное условие проведения закупок для того, чтобы не ориентироваться только на стоимостные решения, а именно смотреть на применение технологических современных решений, а также достижение результатов по энергосбережению», – сказал вице-министр.

По его словам, бюджетным организациям не придется вкладывать деньги на старте. Они смогут привлекать частные инвестиции, обновлять здания и платить за услуги по договору только после того, как будут достигнуты конкретные результаты.

Ранее BAQ.KZ писал, что еще 5 тыс. школ, больниц и детсадов проверят на перерасход энергии.