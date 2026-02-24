Штаб Миссии наблюдателей от СНГ, аккредитованной ЦИК РК на республиканский референдум касательно проекта новой Конституции страны, с сегодняшнего дня приступил к работе в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Об этом стало известно сегодня в ходе встречи Председателя ЦКР Нурлана Абдирова с руководителем Штаба Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме Евгением Козяком.

В состав штаба Миссии наблюдателей от СНГ входят 7 человек.

Евгений Козяк рассказал, что Миссия будет оценивать проведение референдума на соответствие общепризнанным демократическим принципам и национальному законодательству, а свою оценку огласит в заявлении, согласованном со всеми координаторами от стран СНГ, на следующий день после голосования.

Он также поблагодарил за созданные условия для её эффективной работы в Казахстане.

Фото: ЦИК РК

Нурлан Абдиров в свою очередь ознакомил руководство Миссии с ходом подготовки к проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта, проинформировал об основных этапах кампании, а также о ходе аккредитации международных наблюдателей.

Особо отмечено, что каждому голосующему будут вручены именные пригласительные билеты с QR-кодом, содержащим полную информацию о референдуме.

Центральная комиссия референдума акцентирует приоритетное значение обеспечения условий для полноценной реализации электоральных прав граждан, в том числе лиц с инвалидностью. Создаются предусмотренные законодательством условия для осуществления деятельности представителей аккредитованных общественных объединений, некоммерческих организаций и средств массовой информации на участках референдума.

Председатель ЦКР выразил благодарность Штабу Миссии наблюдателей от СНГ за постоянное участие в наблюдении за электоральными кампаниями в стране.

Ранее соощалось, что ЦИК Казахстана аккредитовал международных наблюдателей на республиканский референдум, который намечен на 15 марта.