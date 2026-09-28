Штраф до 100 МРП: бизнесу напомнили о правилах валютных контрактов

Валютные договоры по экспорту или импорту на сумму свыше 50 тысяч долларов США должны проходить учетную регистрацию в банках. О порядке валютного контроля и ответственности за нарушение требований законодательства рассказал руководитель Управления международного налогообложения и валютного контроля Департамента государственных доходов по Алматы Айдос Егенов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, если сумма валютного договора по экспорту или импорту превышает 50 тысяч долларов, его необходимо поставить на учетную регистрацию в банке.

В рамках валютного контроля банки формируют по договору отдельную карточку банковского контроля и направляют ее в информационную систему Национального банка Казахстана.

Если резидент и нерезидент нарушают сроки репатриации по своим обязательствам либо требования по своевременному получению учетного номера контракта (УНК), соответствующая информация передается из Национального банка в органы государственных доходов.

Что грозит за несвоевременное получение УНК

Айдос Егенов отметил, что Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено несколько видов ответственности за нарушения требований валютного законодательства.

«В соответствии со статьями 254 и 257 КоАП, если участник внешнеэкономической деятельности – экспортер или импортер – своевременно не обратился в банк для получения учетного номера по контракту, органы государственных доходов начинают административное производство. За нарушение, совершенное впервые, выносится предупреждение. При повторном нарушении в течение года штраф для физических лиц составляет 10 МРП, для субъектов малого бизнеса – 20 МРП, среднего бизнеса – 50 МРП, крупного бизнеса – 100 МРП», – сообщил он.

Штраф за нарушение требования о репатриации

Административная ответственность предусмотрена и в случаях, когда резиденты не выполняют требования по возврату в Казахстан денежных средств в национальной или иностранной валюте.

«В отношении экспортеров и импортеров, нарушивших это требование, применяется статья 251 КоАП. Административное производство по таким делам ведут органы государственных доходов, после чего материалы направляются в суд. Суд вправе назначить административный штраф в размере 20% от суммы невозвращенных средств», – пояснил Айдос Егенов.

Участникам внешнеэкономической деятельности необходимо не только своевременно ставить валютные договоры на учет, но и соблюдать установленные законодательством сроки репатриации денежных средств.

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