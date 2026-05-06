Штрафы и сроки увеличат: в РК меняют закон о животных

На пленарном заседании Мажилиса депутат Едил Жанбыршин сообщил о рассмотрении вопроса ужесточения ответственности за жестокое обращение с животными, передает BAQ.kz.

По его словам, данная инициатива реализуется в рамках поручения главы государства Касым-Жомарт Токаев.

"Депутаты поднимают ещё одну важную проблему. Как известно, глава государства поручил усилить ответственность за жестокое обращение с животными. Кроме того, предлагается ужесточить ответственность и для владельцев животных. Сегодня этот вопрос вызывает большой общественный резонанс. В этой связи в рамках закона уже внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях", - отметил Жанбыршин.

По его словам, в статьи, регулирующие содержание животных и ответственность их владельцев, внесены поправки, предусматривающие значительное увеличение штрафов.

Также депутат остановился на изменениях в статье 316 Уголовного кодекса.

"В статье 316 Уголовного кодекса есть две части. В первой части ранее предусматривалась ответственность за причинение вреда животным сроком до двух месяцев. Теперь предлагается увеличить этот срок до шести месяцев с возможностью ареста. Во второй части, где речь идет о жестоком убийстве животных, ранее наказание составляло до двух лет лишения свободы. Сейчас предлагается увеличить его до пяти лет, а также предусмотреть конфискацию имущества", - пояснил он.

Напомним, ранее Жанбыршин заявлял, что в законе нет нормы о "отстреле" животных, и подчеркнул, что понятия были искажены.