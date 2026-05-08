Парламент одобрил масштабную политическую реформу в Казахстане

На совместном заседании палат Парламент Республики Казахстан в первом чтении были одобрены три важных законопроекта, напрямую влияющих на политическую систему страны, передает BAQ.KZ.

Депутаты рассмотрели:

проект Конституционного закона "О Президенте Республики Казахстан";

проект Конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов";

законопроект "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “О выборах в Республике Казахстан”".

Новый закон о Президенте: появится институт вице-президента

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев представил законопроект "О Президенте Республики Казахстан".

По его словам, документ разработан для реализации новой Конституции, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года.

"Президент Республики Казахстан - символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина", - заявил министр.

Он отметил, что законопроект развивает политическую формулу "Сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство".

Документ состоит из 8 глав и 43 статей. В нем определены статус Президента, порядок вступления в должность, срок полномочий, должностные ограничения и механизмы взаимодействия с государственными органами.

Минюст объяснил, какие полномочия может получить вице-президент

Министр подчеркнул, что принципы отказа от суперпрезидентской модели управления, введенные в 2022 году, сохраняются. В частности, остаются в силе нормы об однократном семилетнем сроке полномочий Президента, беспартийности главы государства и ограничениях для близких родственников.

В законопроекте впервые отдельной статьей закрепляются полномочия Президента в отношении Қазақстан Халық Кеңесі. Также уточняются полномочия в отношении Уполномоченного по правам человека.

Чем будет заниматься вице-президент

Главной новеллой законопроекта стало введение института вице-президента.

По словам Ерлана Сарсембаева, вице-президент будет назначаться Президентом с согласия Курултая. В законе будут четко прописаны требования к кандидату, основания прекращения полномочий и должностные ограничения.

"Основная функция вице-президента - представлять Президента при взаимодействии с государственными органами по его поручению", - отметил министр.

Также предусмотрено, что деятельность вице-президента будет обеспечивать Администрация Президента.

Кроме того, если Курултай временно не сможет работать, Президент получит возможность издавать конституционные законы или указы, имеющие силу закона.

Вместо Парламента - Курултай

Депутат Айдос Сарым представил проект Конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов".

По его словам, главная цель документа - закрепить конституционно-правовые основы однопалатного Курултая.

Айдос Сарым отметил историческое значение Курултая.

"С древних времен Курултай был источником народной власти и важным собранием, где народ напрямую участвовал в принятии государственных решений", - заявил депутат.

Согласно законопроекту, нынешняя парламентская система будет заменена Курултаем. При этом депутат подчеркнул, что современный Курултай не является копией исторического института.

"Современный Курултай - это новый институт представительства, который становится высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть", - сказал он.

Курултай будет состоять из одной палаты и включать 145 депутатов. Срок полномочий депутатов составит пять лет.

Два закона перестанут действовать после перехода к Курултаю

По словам Айдоса Сарыма, во многих странах усиливается тенденция перехода к однопалатной модели парламента, поскольку она повышает политическую ответственность и упрощает законодательный процесс.

В законопроекте закрепляются полномочия Курултая по принятию законов, участию в формировании государственных органов и осуществлению парламентского контроля. Также регулируются порядок проведения сессий, парламентских слушаний, правительственных часов, работа комитетов и комиссий.

Кроме того, документ определяет права и обязанности депутатов, нормы депутатской этики, порядок формирования парламентского большинства и оппозиции.

Айдос Сарым отметил, что Курултай станет правопреемником Парламента Казахстана.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 июля 2026 года. При этом утратят силу законы "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" и "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан".

Какие изменения внесут в закон о выборах

Заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин представил поправки в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан".

По его словам, изменения направлены на решение проблем, выявленных во время предыдущих избирательных кампаний.

Согласно новым нормам, если кандидаты на выборах акимов наберут одинаковое количество голосов, территориальная избирательная комиссия должна будет провести повторное голосование в течение месяца.

Также предлагается запретить одному человеку одновременно баллотироваться в депутаты маслихата и акимы. Кроме того, кандидат не сможет участвовать в выборах акима сразу по нескольким округам.

Будут ли казахстанцев поощрять за явку на выборы, ответили в ЦИК

Новые правила агитации и работы избиркомов

Законопроект уделяет особое внимание агитации в интернете. Кандидатам должны быть обеспечены равные условия на онлайн-платформах. При этом кандидаты от партий смогут использовать официальные сайты и страницы партий в соцсетях без дополнительных соглашений.

Также вводится запрет на финансирование кандидатов и партий вне избирательных фондов.

Ужесточаются и требования к доверенным лицам кандидатов. Ими смогут быть только граждане Казахстана старше 18 лет, которые не являются кандидатами на выборные должности.

Кроме того, усиливаются требования к членам избирательных комиссий. Лица, осужденные за коррупционные или тяжкие преступления, не смогут входить в их состав.

Если член комиссии нарушит закон, ему вынесут предупреждение, а при повторном нарушении в течение шести месяцев полномочия могут быть прекращены.

Также предлагается создавать избирательные участки в местах вахтовой работы и специальных закрытых учреждениях.

ЦИК: точную стоимость выборов в Курултай пока назвать невозможно

Депутаты готовят новые поправки ко второму чтению

Депутат Снежанна Имашева сообщила, что от депутатов и комитетов Парламента поступил ряд дополнительных предложений.

По ее словам, поправки касаются работы избирательных комиссий, уточнения правил предвыборной агитации, защиты персональных данных граждан и других вопросов.

Она также подчеркнула, что изменения направлены на создание однопалатного Курултая, переход к пропорциональной избирательной системе, перераспределение полномочий между Президентом и Курултаем, введение института вице-президента и уточнение статуса Конституционного суда и Верховного суда.

"Все эти предложения будут рассмотрены до второго чтения", - заявила депутат.

Сайт ЦИК атакуют до 8 раз в неделю - в комиссии объяснили отказ от онлайн-голосования