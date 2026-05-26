Шымбулак перегружен: какие новые маршруты хотят развивать в горах Алматы

Ежегодно Шымбулак посещают до 1,5 млн человек, а за первые пять месяцев этого года Иле-Алатауский нацпарк принял уже более 450 тысяч туристов. На фоне растущей нагрузки на Медеу, Шымбулак и прилегающие ущелья в Алматы предлагают развивать новые горные маршруты и объединить направления Шымбулак, Ой-Карагай, Пионер, Масар и Бутаковка в рамках проекта Almaty SuperSki. Корреспондент BAQ.KZ узнала, как это может помочь разгрузить популярный курорт и перераспределить туристический поток

Нагрузка на горы растет

В Алматы обсудили развитие горного спорта и туристического потенциала города. Президент Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Нурсултан Шоканов отметил, что сегодня город фактически является основным центром подготовки спортсменов, проведения соревнований и развития горного туризма в стране.

По его словам, вопрос развития горной инфраструктуры касается не только спорта, но и безопасности, экологии, транспорта и качества отдыха горожан и туристов.

Сегодня я выступаю перед вами не только как президент Федерации, но и как человек, родившийся в Алматы. Мне небезразлично, как будут развиваться наши горы. Я хорошо понимаю, как растут реальные потребности спортсменов, туристов, тренеров, спасательных служб и всей горной индустрии, - сказал Нурсултан Шоканов.

Он подчеркнул, что через работу Федерации видно, как с каждым годом увеличивается нагрузка на горный кластер Алматы. Особенно острыми остаются вопросы безопасности, дефицита инфраструктуры и регулирования туристического потока.

Алматы - главный центр горного спорта

По данным Федерации, в Казахстане более 15 тысяч человек занимаются альпинизмом на любительском уровне. Около 2 тысяч спортсменов имеют спортивные разряды. Спортивное скалолазание развивается в 13 регионах страны, при этом примерно 60% этой активности приходится на Алматы.

Алматы - единственный город в стране, где есть полноценная круглогодичная инфраструктура для подготовки спортсменов, развития туризма и проведения международных соревнований, - отметил Шоканов.

Он также сообщил, что в рамках недавно подписанного меморандума рассматривается возможность создания тренировочной базы. По его словам, горный альпинизм является новым олимпийским видом спорта, который только начинает развиваться в Казахстане.

Надеюсь, Almaty SuperSki станет базой, где будет развиваться этот новый вид спорта и готовиться будущие чемпионы, - сказал президент Федерации.

Туристический поток продолжит расти

Шоканов отметил, что Алматы уже стал крупнейшим центром горного туризма в Центральной Азии. Только в 2025 году город посетили около 2,5 млн туристов, а объем туристических услуг превысил 110 млрд тенге.

Это процесс, который уже не остановится. Туристический поток будет расти и дальше. Наша задача сегодня - не спорить, будет развитие или нет. Наша задача - сделать это развитие системным, безопасным, экологичным и управляемым, - подчеркнул он.

По его словам, сейчас основная нагрузка приходится на Шымбулак и прилегающую инфраструктуру. Перегруженные дороги, большое количество транспорта и давление на ущелья требуют комплексного решения.

Как предлагают разгрузить Шымбулак

Одним из возможных решений Шоканов назвал развитие проекта Almaty SuperSki и объединение направлений Шымбулак, Ой-Карагай, Пионер, Масар и Бутаковка. Инициатива предполагает создание более 150 километров новых трасс.

По мнению главы Федерации, это может стать естественным этапом развития горного кластера Алматы.

Объединение трасс и развитие канатной инфраструктуры не увеличит нагрузку на дороги. Напротив, это позволит перераспределить поток людей и сократить количество автомобилей, поднимающихся в горы. Это не только вопрос туризма, но и вопрос безопасности, экологии и организации современной городской инфраструктуры, - сказал он.

Шоканов также напомнил, что крупные инфраструктурные проекты в горах и раньше воспринимались неоднозначно. В качестве примера он привел строительство высокогорного катка "Медеу".

Когда-то строительство катка "Медеу" в горах тоже казалось спорным и почти невозможным проектом. А сегодня это визитная карточка Алматы. Там также были созданы сложные инженерные системы - ледоподготовка, водоснабжение и другая инфраструктура. Влияние "Медеу" и "Шымбулака" на город невозможно переоценить, - отметил он.

В нацпарке говорят о контроле за проектами

Вопрос туристической нагрузки актуален и для Иле-Алатауского национального парка. По словам генерального директора нацпарка Елнура Ахметова, ежегодно Шымбулак посещают до 1,5 млн человек. Такой поток влияет на транспортную инфраструктуру в направлении Медеу и Шымбулака, качество сервиса и впечатления туристов.

В 2025 году Иле-Алатауский национальный парк посетили 945 993 туриста. За первые пять месяцев этого года число посетителей уже превысило 450 тысяч человек.

Ахметов отметил, что развитие горнолыжного курорта Almaty SuperSki может помочь снизить нагрузку на Шымбулак.

В настоящее время в соответствии с договором в Иле-Алатауском национальном парке ведется ознакомление с работами компании Kazakh Tourism Development, проводится ряд проектных работ. Некоторые из них еще не завершены, в том числе лесопатологические исследования. Все это будет находиться под контролем. Какие бы работы ни проводились, они будут выполняться по согласованию с администрацией национального парка и в соответствии с утвержденным режимом, - сказал Елнур Ахметов.

Он подчеркнул, что любые проекты на территории нацпарка должны реализовываться с соблюдением природоохранных требований и под контролем администрации.

О проекте

В целом, проект развития Алматинского горного кластера рассчитан на 2025–2029 годы и включает более 120 мероприятий на сумму свыше 650 млрд тенге. Речь идёт о масштабной модернизации туристической инфраструктуры: строительстве канатных дорог, гостиниц, глэмпингов, дорог и инженерных сетей.

Ранее в Алматы был представлен проект нового горного курорта Almaty SuperSki.

Ожидается, что реализация плана позволит почти втрое увеличить поток иностранных туристов - до 1,8 млн человек, создать новые рабочие места и значительно увеличить налоговые поступления.

Одним из ключевых и одновременно наиболее обсуждаемых направлений остаётся развитие района Кокжайлау. В частности, в планах - строительство канатной дороги "Medeu Eco Park – Кок Жайляу", а также развитие туристической инфраструктуры в горной зоне.

При этом тема Кокжайлау уже ранее вызывала общественный резонанс.

В 2019 году в СМИ появилась информация о возможных нарушениях при реализации проекта. Сообщалось, что в 2014–2019 годах на строительство инженерных сетей было направлено более 30 млн долларов бюджетных средств, однако часть объектов фактически отсутствовала.

После публикаций материалы были переданы в антикоррупционные органы для проверки. В случае подтверждения нарушений допускалась возможность возбуждения уголовного дела.

Таким образом, текущие планы по развитию горного кластера, включая Кокжайлау, реализуются с учётом прежнего общественного опыта и повышенного внимания к прозрачности расходования средств.

Сенат принял закон по возврату "Кокжайлау", земель нацпарков "Бурабай" и "Иле-Алатау"

Почему туристы часто теряются на простых маршрутах Кок-Жайлау рассказал эксперт