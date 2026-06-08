Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Северную Корею

Председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня прибыл в Пхеньян с государственным визитом. Это первая поездка китайского лидера в Северную Корею за последние семь лет, передает BAQ.kz.

О прибытии председателя КНР в столицу КНДР сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

"Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня по местному времени прибыл в Пхеньян, начав государственный визит в КНДР", – говорится в сообщении китайских СМИ.

По информации, визит продлится два дня, с 8 по 9 июня, и проходит по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Си Цзиньпина сопровождает представительная делегация, в которую вошли супруга председателя КНР Пэн Лиюань, начальник Канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, а также другие высокопоставленные партийные и государственные деятели.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и вопросы региональной безопасности.

Ким Чен Ын был в Китае в сентябре 2025 года, тогда он прибыл на парад по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Последний государственный визит Си Цзиньпиня в Северную Корею был в 2019 году.

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