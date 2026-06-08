Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский представили пять условий для урегулирования конфликта
На встрече в Лондоне лидеры четырех стран заявили о необходимости прекращения огня, гарантий безопасности для Украины и сохранения санкционного давления на Россию.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели переговоры в Лондоне. По итогам встречи лидеры заявили о необходимости активизировать усилия для достижения справедливого и долгосрочного мира, а также обозначили пять ключевых условий возможного урегулирования конфликта, передает BAQ.kz.
В совместном заявлении подчеркивается, что любые переговоры о будущем Украины должны проходить при непосредственном участии Киева, европейских государств и США.
Кроме мирного процесса, стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины, усиление давления на российскую экономику и развитие оборонного сотрудничества. Речь, в частности, идет о наращивании производства ракет для систем противовоздушной обороны и дальнего поражения целей.
Лидеры также намерены использовать предстоящие саммиты G7 и НАТО для координации дальнейших шагов по поддержке Украины.
Пять условий мира
Первым условием участники встречи назвали немедленное прекращение боевых действий.
"Они призвали президента Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня", – говорится в совместном заявлении.
Вторым условием обозначено начало переговоров на основе нынешней линии фронта. При этом лидеры подчеркнули, что международно признанные границы не могут изменяться силой, а Украина должна сохранить право самостоятельно выбирать механизмы обеспечения своей безопасности и международные союзы.
Третьим условием названы юридически закрепленные гарантии безопасности для Украины после вступления режима прекращения огня в силу. В документе отдельно упоминается возможность развертывания многонациональных сил на территории страны.
Четвертый пункт предусматривает сохранение замороженных российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия и не компенсирует нанесенный Украине ущерб.
Пятое условие касается интересов европейской безопасности. Авторы заявления подчеркивают, что любые решения, затрагивающие Европейский союз или НАТО, должны приниматься только с согласия государств-членов этих объединений.
Поддержка инициативы Зеленского
Лидеры Великобритании, Франции и Германии также поддержали предложение Владимира Зеленского о начале прямого диалога между Киевом и Москвой.
"Они поддержали предложение о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и европейских стран для достижения прекращения огня и продвижения дальнейших переговоров", – отмечается в документе.
В завершение встречи участники подтвердили, что продолжат координировать свои действия и сохранят поддержку Украины на международной арене.
Читай также: Дошло ли письмо Зеленского до президента России: раскрыты детали
Самое читаемое
- Подозреваемого в убийстве мужчины задержали по "горячим следам" в Алматы
- Пожар вспыхнул на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе в России
- В Актобе 150 дзюдоистов поборются в турнире, посвященном Алие Молдагуловой
- В акимате Астаны опровергли информацию о месте строительства второго аэропорта
- В Петропавловске женщину осудили за убийство собственной матери