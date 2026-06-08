Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский представили пять условий для урегулирования конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели переговоры в Лондоне. По итогам встречи лидеры заявили о необходимости активизировать усилия для достижения справедливого и долгосрочного мира, а также обозначили пять ключевых условий возможного урегулирования конфликта, передает BAQ.kz.

В совместном заявлении подчеркивается, что любые переговоры о будущем Украины должны проходить при непосредственном участии Киева, европейских государств и США.

Кроме мирного процесса, стороны обсудили дальнейшую военную поддержку Украины, усиление давления на российскую экономику и развитие оборонного сотрудничества. Речь, в частности, идет о наращивании производства ракет для систем противовоздушной обороны и дальнего поражения целей.

Лидеры также намерены использовать предстоящие саммиты G7 и НАТО для координации дальнейших шагов по поддержке Украины.

Пять условий мира

Первым условием участники встречи назвали немедленное прекращение боевых действий.

"Они призвали президента Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня", – говорится в совместном заявлении.

Вторым условием обозначено начало переговоров на основе нынешней линии фронта. При этом лидеры подчеркнули, что международно признанные границы не могут изменяться силой, а Украина должна сохранить право самостоятельно выбирать механизмы обеспечения своей безопасности и международные союзы.

Третьим условием названы юридически закрепленные гарантии безопасности для Украины после вступления режима прекращения огня в силу. В документе отдельно упоминается возможность развертывания многонациональных сил на территории страны.

Четвертый пункт предусматривает сохранение замороженных российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия и не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

Пятое условие касается интересов европейской безопасности. Авторы заявления подчеркивают, что любые решения, затрагивающие Европейский союз или НАТО, должны приниматься только с согласия государств-членов этих объединений.

Поддержка инициативы Зеленского

Лидеры Великобритании, Франции и Германии также поддержали предложение Владимира Зеленского о начале прямого диалога между Киевом и Москвой.

"Они поддержали предложение о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и европейских стран для достижения прекращения огня и продвижения дальнейших переговоров", – отмечается в документе.

В завершение встречи участники подтвердили, что продолжат координировать свои действия и сохранят поддержку Украины на международной арене.

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