В селе Жана-Кийма Жаксынского района Акмолинской области несколько лошадей с частного подворья перестали вставать и начали «сидеть», передает BAQ.kz со ссылкой на TV7.kz.

По словам владельцев, животные внезапно перестали передвигаться: они сидели на задних ногах, не ели и практически не реагировали на боль. Со временем состояние ухудшилось - лошади полностью легли на землю.

Местные ветеринары initially не смогли определить причину странного поведения животных. Для выяснения ситуации были привлечены специалисты районного уровня.

После осмотра и проведения анализов выяснилось, что причиной состояния стала массовая атака клещей. В области под гривой у животных обнаружили большое количество кровососущих паразитов.

«Выявлено, что в области под гривой находилось большое количество клещей. Владельцы не остались в стороне - они самостоятельно приняли меры, выкопали специальную яму и разместили лошадь таким образом, чтобы снизить нагрузку на заднюю часть и не допустить пролежней и отеков», - рассказала руководитель ветеринарной станции Жаксынского района Виктория Иманбаева.

По её словам, у животных взяли кровь для бактериологических исследований и сразу начали лечение - поставили капельницы и ввели необходимые препараты, включая антибиотики.

Ветеринары подчеркнули, что заболевание не является заразным и не представляет угрозы для других животных.

Для облегчения состояния лошадей владельцы оборудовали специальные углубления в земле, чтобы снизить давление на тело животных и предотвратить осложнения.

