Иранские силовики во время подавления протестов целенаправленно стреляют демонстрантам в глаза, голову и грудь, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD на русском.

Об этом говорится в расследовании издания The Sunday Times, основанном на свидетельствах врачей и очевидцев. Иранско-немецкий офтальмохирург, профессор Амир Параста, заявил изданию о "совершенно новом уровне жестокости". По словам медиков, только тегеранская клиника Noor зафиксировала около 7 тысяч огнестрельных травм глаз.

–У нас так много ранений глаз, что мы не знаем, кого лечить первым, — рассказал один из врачей.

– За одну ночь в Тегеране пришлось удалить более 800 глаз из-за ранений. По всей стране число ослепших может превышать 8 тысяч, — сообщил другой источник.

– Стреляли людям в затылок с крыш. Когда мы пытались помочь раненым, по нам открыли огонь, — описывают очевидцы работу снайперов.

Интернет в Иране отключен с 8 января, однако показания, фото и видео все же просачиваются через спутниковую связь Starlink. Власти признают около 5 тысяч погибших, но врачи говорят о куда больших масштабах насилия.