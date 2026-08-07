В Алматы сотрудники полиции пресекли очередной канал распространения синтетических наркотиков. Подозреваемого в сбыте запрещенных веществ задержали сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности совместно с полицейскими Турксибского района.

Что нашли у задержанного

При проверке автомобиля правоохранители обнаружили 135 свертков с веществом, предположительно синтетического происхождения.

Еще 35 свертков были изъяты из тайника, расположенного неподалеку от места задержания.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили наркотические вещества, электронные весы и упаковочный материал.

Где обнаружили тайники

В ходе дальнейших оперативных мероприятий в Алматинской области сотрудники полиции изъяли еще около двух килограммов синтетического вещества.

Кроме того, правоохранители ликвидировали еще один тайник в Алматы, который, предположительно, использовался для распространения запрещенных веществ.

По предварительным данным, задержанный работал на интернет-магазин по распространению наркотиков.

Подозреваемый арестован

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен под стражу.

Сотрудники полиции продолжают работу по выявлению и пресечению каналов распространения наркотических средств.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее сообщалось, что в области Жетысу расследовалось уголовное дело в отношении двух жителей региона, подозреваемых в незаконном обороте психотропных веществ. По данным следствия, один из фигурантов хранил запрещенное вещество в автомобиле, а в отношении второй участницы проверялась информация о возможном сбыте психотропного средства.

Как установил суд, в сентябре 2025 года одна из обвиняемых приобрела и хранила психотропное вещество «мефедрон». Часть вещества она употребила, после чего оказалась вовлечена в дальнейшие действия, связанные с передачей запрещенного средства другому лицу.

Согласно материалам дела, в ночь с 16 на 17 сентября женщина приехала из Алматы в Талдыкорган, где встретилась со знакомым. Позже они вместе отправились в Текели, где, как установил суд, употребили психотропное вещество. После этого женщина оставила у мужчины сумку с несколькими свертками, содержащими запрещенное вещество.

В дальнейшем она попыталась организовать передачу оставшегося вещества третьему лицу, однако была задержана сотрудниками полиции в Текели. В ходе следственных мероприятий у нее и в автомобиле были обнаружены свертки с порошкообразным веществом, а также предметы для употребления наркотических средств.

Следствием также установлено, что второй фигурант дела, зная о содержимом сумки, хранил и перевозил психотропное вещество в своем автомобиле. Изъятое вещество экспертиза признала психотропным средством «мефедрон», оборот которого запрещен на территории Казахстана.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину и раскаялся. Женщина признала вину частично, отрицая факт сбыта запрещенного вещества.

По итогам рассмотрения дела суд признал обоих виновными. Женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, мужчине – 3 года лишения свободы.

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