Сирия объявила о прекращении огня в стране
Власти призвали все стороны немедленно прекратить военные операции везде.
Сегодня, 16:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:09Сегодня, 16:09
75Фото: Pixabay.com
Сегодня администрация Сирии объявила о введении в стране всеобщего режима прекращения огня, который начнет действовать незамедлительно, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.
"Мы призываем все стороны без исключения и в полной мере соблюдать это решение, немедленно прекратить военные операции везде, гарантировать защиту мирных граждан, обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи", - сообщает телеканал Roya TV.
В сообщении телеканала также отмечается, что в случае нарушения перемирия власти прибегнут "к законным мерам в соответствии с положениями конституции и правовыми нормами".
Напомним, ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие.
Самое читаемое
- ОСИ, НСУ и новые штрафы: жильцов многоквартирных домов в Казахстане ждут изменения
- Что стоит за задержаниями Олеси Кексель и Талгата Татубаева
- Суд огласил приговор экс-дипломату Сакену Мамашу
- "Хотел купить молчание квартирами": Карина Мамаш прокомментировала приговор бывшему мужу
- В "Барысе" рассказали о поиске новых спонсоров после запрета на финансирование легионеров