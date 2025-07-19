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Сирия объявила о прекращении огня в стране

Власти призвали все стороны немедленно прекратить военные операции везде.

Сегодня, 16:09
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 16:09
Сегодня, 16:09
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Фото: Pixabay.com

Сегодня администрация Сирии объявила о введении в стране всеобщего режима прекращения огня, который начнет действовать незамедлительно, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы призываем все стороны без исключения и в полной мере соблюдать это решение, немедленно прекратить военные операции везде, гарантировать защиту мирных граждан, обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи", - сообщает телеканал Roya TV.

В сообщении телеканала также отмечается, что в случае нарушения перемирия власти прибегнут "к законным мерам в соответствии с положениями конституции и правовыми нормами".

Напомним, ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие.

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