Ждать ли роста цен и дефицита топлива в Казахстане — ответ Минэнерго

В Казахстане сохраняется стабильная ситуация на рынке горюче-смазочных материалов. Дефицита топлива нет, а необходимые запасы сформированы в полном объёме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

Цены и контроль: позиция правительства

В ведомстве подчеркнули, что цены на топливо формируются рыночным путём, однако государство продолжает контролировать ситуацию и не допустит резких скачков.

«Цены на ГСМ в Казахстане формируются рыночным путем. В свою очередь, Правительство не допустит резкого и необоснованного роста цен, поскольку защита интересов населения остается безусловным приоритетом», — говорится в ответе министерства.

В Минэнерго отметили, что ситуация на внутреннем рынке находится под постоянным контролем.

«Ситуация находится под постоянным контролем: дефицита топлива в стране нет, необходимые запасы сформированы в полном объеме, а в регионах действуют оперативные штабы мониторинга с участием местных исполнительных органов, профильных ведомств и представителей рынка. На ежедневной основе они отслеживают цены, наличие топлива и логистику поставок», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после снятия моратория на бензин АИ-92 резкого роста цен в стране не произошло, а рынок продолжает функционировать на рыночных принципах.

Запасы топлива и работа НПЗ

По данным министерства, благодаря действию моратория удалось сохранить ценовую стабильность и избежать перебоев.

«По итогам действия моратория обеспечена ценовая стабильность, не допущен рост розничных цен у крупных сетей АЗС, а также не наблюдалось перебоев в обеспечении нефтепродуктами на внутреннем рынке ГСМ», — уточнили в Минэнерго.

В настоящее время запасы топлива остаются на достаточном уровне.

«Ситуация на внутреннем рынке стабильна, отгрузка и восполнение запасов производится бесперебойно. Совокупные запасы достаточны и составляют: бензин АИ-92 — 419 тыс. тонн, бензин АИ-95 — 133 тыс. тонн, дизельное топливо — 611 тыс. тонн. Крупные НПЗ продолжают работу в рамках производственных планов», — сообщили в ведомстве.

Также в министерстве пояснили, что планово-предупредительные работы на НПЗ проводятся ежегодно и заранее учитываются при формировании запасов.

Кроме того, в 2025 году в министерстве также заявляли, что Казахстан полностью обеспечивает себя основными видами топлива и текущие запасы покрывают внутренний спрос, включая сезонные пики потребления.

Импорт и обеспечение аграриев

В Минэнерго сообщили, что в 2026 году предусмотрен импорт части нефтепродуктов в рамках баланса с Россией.

«В соответствии с индикативным балансом министерств энергетики Казахстана и Российской Федерации предусмотрен импорт нефтепродуктов, в том числе автобензинов — 285 тыс. тонн, дизельного топлива — 450 тыс. тонн, авиатоплива — 300 тыс. тонн и битума — 50 тыс. тонн», — говорится в ответе.

Отдельно регулируется обеспечение сельхозпроизводителей дизельным топливом.

«Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами ежегодно определяет потребность сельхозтоваропроизводителей в нефтепродуктах и вносит предложения по объемам поставок дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ. Распределение и контроль осуществляются в рамках действующих правил», — уточнили в ведомстве.

Таким образом, в Минэнерго заверили, что внутренний рынок ГСМ функционирует стабильно, а рисков дефицита топлива в стране на текущий момент не наблюдается.

Стоит отметить, что вопрос обеспечения внутреннего рынка ГСМ остаётся одним из ключевых для правительства: ранее принимались меры по недопущению роста цен и усилению контроля за оборотом топлива.