В отношении ТОО "СК-Фармация" начато досудебное расследование. Об этом BAQ.KZ сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

"ДЭР по городу Астана проводится досудебное расследование по факту хищения в отношении сотрудников ТОО СК-Фармация по ст.189 ч.4 УК РК. Иная информация, в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - проинформировали в пресс-службе Агентства.

Ранее депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек подал в Генеральную прокуратуру заявление по деятельности СК-Фармации. Решение о подаче заявления было принято им по итогам аудита Высшей аудиторской палаты. Депутат отметил, что были выявлены нарушения, повлекшие значительный ущерб государству.

Заявление по "СК-Фармация" и субъектам фармацевтической отрасли поддержал его коллега, депутат Мурат Абенов.