Управляющий директор по цифровизации АО "Самрук-Казына" Аблайхан Оспанов на брифинге в правительстве рассказал о работе нейросети SKAI, передает BAQ.KZ.

В октябре 2025 года нейросеть была введена в качестве цифрового независимого члена в состав совета директоров с правом голоса.

По словам Аблайхана Оспанова, SKAI поучаствовала в шести заседаниях совета директоров.

Он добавил, что модуль произношения на казахском языке еще дорабатывается. Также Оспанов подчеркнул, что система не использует открытый интернет: она работает на собственных серверах и опирается на казахстанскую модель, владельцем которой является Министерство искусственного интеллекта.

Аблайхан Оспанов пояснил, как именно SKAI участвует в работе совета директоров и по каким принципам формирует свое мнение по повестке:

"На каждом совете директоров выносятся от 3 до 7 вопросов. Соответственно, по каждому из вопросов Скай дает свое непосредственное заключение, на основе чего она принимает решение. По практически всем вопросам она проголосовала "за", как и остальные члены советы директоров".

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что в этом году в стране будет масштабированы три проекта в области ИИ и цифровых технологии.