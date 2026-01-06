SKAI в "Самрук-Казына": Нейросеть дает заключения и участвует в голосовании
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Управляющий директор по цифровизации АО "Самрук-Казына" Аблайхан Оспанов на брифинге в правительстве рассказал о работе нейросети SKAI, передает BAQ.KZ.
В октябре 2025 года нейросеть была введена в качестве цифрового независимого члена в состав совета директоров с правом голоса.
По словам Аблайхана Оспанова, SKAI поучаствовала в шести заседаниях совета директоров.
Он добавил, что модуль произношения на казахском языке еще дорабатывается. Также Оспанов подчеркнул, что система не использует открытый интернет: она работает на собственных серверах и опирается на казахстанскую модель, владельцем которой является Министерство искусственного интеллекта.
Аблайхан Оспанов пояснил, как именно SKAI участвует в работе совета директоров и по каким принципам формирует свое мнение по повестке:
"На каждом совете директоров выносятся от 3 до 7 вопросов. Соответственно, по каждому из вопросов Скай дает свое непосредственное заключение, на основе чего она принимает решение.
По практически всем вопросам она проголосовала "за", как и остальные члены советы директоров".
Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что в этом году в стране будет масштабированы три проекта в области ИИ и цифровых технологии.
Самое читаемое
- "Нам нужна Гренландия": Трамп допустил новые военные операции США после Венесуэлы
- Пенсии и пособия в Казахстане выросли с 1 января: кто и сколько теперь получает
- Глава государства прокомментировал слухи о своем здоровье
- Halyk Bank сообщил о технических работах на фоне жалоб клиентов
- Мадуро и его супругу доставли в федеральный суд Нью-Йорка