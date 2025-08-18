В Актюбинской области к административной ответственности привлекли председателя общественного совета, передаёт корреспондент BAQ.KZ. Причина – вмешательство в дела предпринимателей и проведение незаконных проверок. Сумма штрафа составила 397 тысяч тенге.

О ситуации рассказали в Ассоциации розничной торговли и общественного питания РК.

В Ассоциацию поступила жалоба от предпринимателей, занимающихся школьным питанием. В течение года все образовательные учреждения региона проходили проверки межведомственных экспертных групп, как областных, так и городских. Дополнительно школы ежедневно контролируются медицинскими работниками, бракиражной комиссией, директорами и родителями.

"Эти проверки абсолютно законны. Никто никогда не станет препятствовать такому контролю, потому что школьное питание – это повышенная социальная ответственность. Только в одну посадку кормят до 350 детей. Это не просто общественное питание, это питание детей. И весь существующий контроль уже есть и уже осуществляется", – отметила вице-президент Ассоциации Марина Лаптева.

Однако, по её словам, общественный совет организовал собственный "мониторинг", который проходил в "беспредельной форме".

"Персонал школ был оторван от работы, им предъявляли требования, которых в законах просто нет. Например, указали, что курицу нельзя хранить вместе с говядиной. В одной школе заявили о "недовложении" продуктов и довели повара до истерики, хотя питание в тот момент уже было завершено. Следующее питание должно было осуществляться на следующий день, а представителям этой группы "показалось", что может быть им не хватит мяса на следующий день", – привела пример представитель Ассоциации.

Она добавила, что на одном из таких мониторингов лично наблюдала некорректное поведение представителей общественного совета, включая оскорбительные высказывания в адрес сотрудников столовой.

"Это не выдерживает никакой критики. Более того, на встрече с предпринимателями представители общественного совета даже не дали им высказаться. А ведь по закону именно совет должен обеспечивать диалог между обществом и государством", – подчеркнула Лаптева.

По её словам, предприниматели обратились в прокуратуру, которая установила нарушения и наложила штраф.

"Представители общественного совета доходили до угроз "устроить особый контроль" тем, кто не допустил их к проверке. Более того, они ссылались на прокуратуру, однако именно прокуратура и подтвердила незаконность их действий", – сказала Лаптева.

Она также отметила, что с нового года проверки школьного питания будут проводиться со стороны СЭС без предупреждения. Ассоциация поддержала это решение, так как "именно СЭС знают нормы и понимают, что требовать".

"Когда приходят общественники и начинают предъявлять требования, которых на самом деле нет, это вызывает справедливое возмущение у поваров и персонала", – отметила вице-президент Ассоциации.

Ранее мы писали, что с нового учебного года в Казахстане начнёт действовать обновлённый стандарт школьного питания. Главное нововведение – учёт диетических особенностей детей с такими заболеваниями, как сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия, лактозная недостаточность и другими.

В ООН заявили, что около 30% казахстанских детей страдают от избыточного веса и ожирения.